Как НКО подружиться с властью? ФАН-ТВ

Такие аббревиатуры, как PR и HR уже давно вошли в нашу повседневную жизнь. А вот GR пока для многих неизвестна. Но незнание не освобождает от вовлеченности понятия в нашу жизнь. Как именно это происходит и причем тут НКО?

GR — это взаимодействие с властью. Из этого можно извлечь большую пользу некоммерческим организациям, для которых правильный подход к государству — залог финансирования. Рабочими рычагами давления и способами пойти на компромисс в рамках семинара поделились члены Экспертного клуба Петербурга.

«Поскольку сегодня очень большая роль некоммерческих организаций в социально-ориентированных проектах, выделяются гранты, государство оказывает большую помощь. Такая деятельность все больше развивается», — сказал Игорь Коровин, начальник штаба Юнармии в Петербурге.

Основной проблемой некоммерческих организаций является отсутствие помещения. Не все руководители могут разобраться в документообороте, делопроизводстве и других юридических тонкостях вопроса. Наталья Барбарова, начальник управления по распоряжению объектами нежилого фонда Комитета имущественных отношений, объяснила слушателям план подачи заявки на сайте и пообещала, что все неполадки с уже выданными и обещанными помещениями будут разрешены в следующем месяце.

«Мы действительно получили от КИО помещение, но оно было в ненадлежащем состоянии. Это основная проблема — некоммерческим организациям дают такие помещения, которые никому не нужны», — говорит Юлия Ефремова, руководитель проекта «Время Жить».

Так же одной из причин сложностей у НКО является неэффективное взаимодействие со СМИ. Руководитель ассоциации «Опора» Святослав Данилов назвал одной из проблем руководителей НКО отсутствие проактивности.

«Нужно постоянно проявлять свою активность, постоянно добиваться решения своих вопросов, достижения своих целей. Написали письмо — не поленитесь, «дойдите ножками» и спросите, что с судьбой вашего обращения. Зачастую на такие активные организации обращают больше внимания, и им проще добиться желаемых целей», — считает Святослав Данилов, руководитель ассоциации «Опора».

Но намного важнее, что руководители некоммерческих организаций встретились в одном месте, смогли обменяться опытом и, что важно для GR, пополнить свою телефонную книгу.