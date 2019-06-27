Путин объяснил значение золотовалютных резервов для России

Москва, 27 июня. Золотовалютные резервы нужны России в качестве системы безопасности, чтобы страна чувствовала себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью FT перед саммитом G20 в Осаке.

«У нас более 500 миллиардов золотовалютные резервы, а не 460 миллиардов. Но мы исходим из того, что нам нужно создать систему безопасности, которая позволила бы нам чувствовать себя уверенно и которая бы нам позволила использовать проценты от имеющихся у нас ресурсов. Если у нас будет на 7% больше, мы можем потратить эти 7%», — заявил глава государства.

По словам Путина, именно такие цифры запланированы на следующий год. Он подчеркнул, что эти деньги «не просто лежат на полке», «это создает определенные гарантии экономической стабильности России в среднесрочной перспективе».

Ранее в интервью президент РФ оценил нынешнее состояние российской экономики. Про его словам, к настоящему моменту российской экономике удалось преодолеть сложности, которые были связаны с внутренними и внешними потрясениями.

Ранее стало известно, что Запад обеспокоен быстрым ростом золотовалютных резервов России. Глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш назвал это «плохим знаком для мира». Депутат Госдумы Евгений Шулепо, член комитета по финансовому рынку в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что закупкой золота Центральный банк России последовательно исполняет философию дедолларизации экономики.