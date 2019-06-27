В Петербурге выбрали лучших застройщиков РФ на ежегодной премии Urban Awards. ФАН-ТВ

Лидеры рынка недвижимости, среди которых топ-менеджеры девелоперских и финансовых компаний, руководители ведущих архитектурных бюро и агентств недвижимости России собрались на ежегодной деловой встрече Urban Space.

За круглым столом руководители крупнейших девелоперских и риэлторских компаний обсудили самые актуальные вопросы строительной отрасли. Самой актуальной темой обсуждения ожидаемо оказался переход на новую систему эскроу-счетов.

Уже с первого июля будет запрещена регистрация договоров долевого участия (ДДУ) без эскроу-счетов. С этого момента застройщики вынуждено разделятся на три категории. Одни получат проектное финансирование с помощью банков, те, кто более уверенно стоит на ногах смогут самостоятельно финансировать свои проекты без привлечения эскроу-счетов, но будут и те, кому придется уйти с рынка недвижимости. Поскольку финансирование от банков они не получат, многие из них уже начали процедуру банкротства. По мнению экспертов, эскроу-счета могут привести к росту цен на новостройки, и в дальнейшем «первичка» станет дороже вторичного жилья. Другие утверждают, что если рост цен и будет, то незначительный, и в ближайшие два года все останется по-прежнему.

«Хотел бы отметить, что на 1 июля ничего для покупателей жилья не изменится. В городе находится примерно 12 миллионов квадратных метров стройки, которая будет существовать и работать по тем же механизмам, которые были до этого. Поэтому с точки зрения покупателей ничего не произойдет, а вот тем, кто решит покупать чуть позже, скажем спустя год или два, конечно нужно ожидать, что цены будут расти. Оценки разные 3,5 ,10% может быть даже больше, зависит от объема финансирования, который будут давать бланки. Это будет, так или иначе, скрываться на стоимости жилья. Появление механизмов гарантированного завершения строительства через эскроу-счета, позволяет покупателям жилья понимать, что вариант «недостроя» уже не существует, дом будет построен на сто процентов», — рассказал Алексей Белоусов, гендиректор СРО А «Объединение строителей СПб».

Для того чтобы компаниям быть конкурентоспособными, необходимо серьезно подтянуть свою эффективность в области себестоимости и обслуживания клиентов.

До первого октября застройщикам необходимо подать заявление на проектное финансирование и указать объекты, в которых уже выкуплено больше 10% квартир, причем сам объект должен быть готов не менее чем на 30%, чтобы закрепить за комплексом прежнюю схему сделки. Для таких застройщиков система работы с ДДУ без эскроу-счетов будет продлена еще года на два, однако новые объекты так строить уже будет невозможно. Банковские работники отметили, что за первое полугодие уже увеличилось количество обращений за проектным финансированием, однако пока это далеко даже не половина всех представленных застройщиков России.

Обсудив все проблемные моменты, уже вечером на главной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, наградили лучших застройщиков по итогам 2018 года. За своей наградой Кирилл Кирилов приехал из Красноярска, его строительная компания «Арма» уже более 10 лет на рынке, но в конкурсе участвует впервые, и сразу победила в номинации «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры».

«В награде решили поучаствовать впервые, и для нас, конечно, было неожиданностью то, что мы стали лучшими из лучших. Все, что связано со стройкой уже всем давно известно, поэтому мы точно понимаем, что нужно работать над мелочами. Мы замечательно относимся к системе эскроу-счетов, потому что у нас на сегодняшний день уже все подготовлено, объект «Скандис», с которым победили, там уже открыты эскроу-счета», — рассказал Кирилл Кирилов, заместитель гендиректора строительной компании «Арма» г. Красноярск.

А вот для Евгения Фельдмана из Екатеринбурга участие в Urban Awards уже дело привычное, первую награду получил в 2017, а в этом году стал лауреатом в нескольких номинациях, одна из побед этого года — «Региональный комплекс года с лучшей архитектурой».

«Мы действительно много внимания уделили и благоустройству, и инфраструктуре, в том числе коммерческой, которая будет полезна в первую очередь жителям, мы даже объявляли конкурс. Гарантировали минимальную стоимость квадратного метра всего 300 рублей за квадратный метр на ближайшие три года нашим арендаторам. Это очередное подтверждение наших успехов, значит, идем правильной дорогой», — поделился Евгений Фельдман, директор по развитию квартала «Clever park».

Премия в Северной столице проходит уже в 11-й раз. В этом году членам жюри предстояло из ста лучших застройщиков России выбрать самых достойных и вручить награды более чем в 30 номинациях.