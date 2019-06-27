Москва, 27 июня. Проблемы у католиков есть, однако нельзя использовать их как инструмент для уничтожения Римской католической церкви. Об этом в интервью Financial Times заявил президент России Владимир Путин.

У российского лидера спросили, должна ли религия играть важную роль в национальной культуре. Владимир Путин в ответ заметил, что религию нельзя выталкивать из культурного пространства. При этом, подчеркнул глава государства, нельзя допускать злоупотреблений.

«Мы православный народ в России, и между православием и католическим миром всегда были проблемы. Но я именно поэтому сейчас скажу о католиках. Ну, есть там проблемы? Есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму Римскую католическую церковь. Вот чего нельзя делать», — сказал Владимир Путин.

По его мнению, либеральные круги, в свою очередь, пытаются использовать некоторые проблемы католической церкви как инструмент для ее уничтожения. Российский лидер отметил, что считает такую ситуацию неправильной и опасной.

Глава государства добавил, что можно не ходить каждый день в храмы, однако в душе каждого человека должно быть место для основополагающих моральных ценностей.

«В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование, действительно», — сказал Владимир Путин.

Во время интервью президента России спросили, считает ли он религию «опиумом для народа». Владимир Путин ответил отрицательно. Он также пошутил о позднем времени интервью, отвечая на вопросы о религии.