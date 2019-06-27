В Гладком открылся новый топливный терминал. ФАН-ТВ

Сколько человек нужно, чтобы функционировал топливный терминал, который пропускает 140 бензовозов в сутки? Не тысячи и даже не сотни, а всего 29 человек.

На терминале «Гладкое» от ПАО «Газпром-нефть» мечты фантастов нашли свое реальное воплощение. Человеческий фактор исключен почти полностью, всем заправляют автоматизированные системы и инновационные разработки. Для сравнения на Амурском газоперерабатывающем заводе задействовано 15 тысяч человек.

«Такой комплекс в России первый. Мы долго его строили. Сейчас надо признать, что это самый современный комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов в России», — отметил Александр Крылов, директор по региональным продажам ПАО «Газпром-нефть».

Безопасность на открывшемся терминале действительно во всем. Вход на режимный объект только в специальных костюмах, чтобы в случае чего не расплавилась одежда. Но даже если вы не обладатель синей экипировки, благодаря современным технологиям вы можете своими глазами (почти) увидеть, что происходит в пожарном депо или резервуарном парке. Достаточно только надеть VR-очки, зафиксировать свой взгляд на интересующем объекте, и вот у вас под ногами уже проезжает бензовоз, а рядом трудятся сотрудники. Тут уже главная опасность — не потерять равновесие. Но даже такая возможность пока доступно только на презентации.

Главное, конечно, технические характеристики. И тут есть, что обсудить. Это инновационные узлы учета на терминале. Теперь они отслеживают не два показателя только что доставленного сырья, а четыре: плотность, масса, температура и объем. Флагманские технологии будут распространяться и на другие проекты «Газпрома».

«Конечно, это решение будет тиражироваться на все другие терминалы, потому что оно позволяет без человеческого фактора, что более объективно, подходить к процессу учета контроля нефтепродуктов, их движения по всей цепочке. Этого узла у нас не хватало, мы это замкнули. Безусловно, эту технологию будем каскадировать на другие объекты по программе реконструкции. Программа большая и обширная. Поэтому это только начало!» — рассказывает Антон Матвиенко, генеральный директор ПАО «Газпромнефть-терминал».

Конкурентоспособность терминала «Гладкое» налицо. Это даже нельзя назвать нефтебазой — это более уникальный и технологичный проект.