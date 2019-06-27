Путин рассказал, какими историческими деятелями он восхищается

Москва, 27 июня. Российский президент Владимир Путин рассказал британской газете Financial Times, что наиболее восхищается деятельностью царя Петра I.

Журналисты подчеркнули, что спрашивали о современных политиках, а царь уже умер.

«Он (Петр I) будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело», — ответил президент РФ.

Из современных политиков наиболее серьезное впечатления на Путина произвел президент Франции Жак Ширак. Российский президент назвал его настоящим интеллектуалом и профессором. Он подчеркнул, что Ширак очень интересный человек.

«У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать», — заявил Путин.

По его словам, бывший французский президент всегда уважал мнение своих партнеров.

Ранее Путин назвал Дональда Трампа талантливым человеком. Однако, российский президент подчеркнул, что не признает многих методов его работы.

Напомним, что с 28 по 29 июня в японской Осаке пройдет саммит лидеров G20. У Путина запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США, также он встретится с премьером-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Известно, что встреча Трампа и Путина пройдет в 08.00 по московскому времени. Политики будут общаться примерно полтора часа.