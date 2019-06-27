Путин рассказал, почему простые американцы поддерживают Трампа

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин в преддверии саммита G20 объяснил, почему простые американцы не критикуют лидера США Дональда Трампа за стену на границе с Мексикой.

В интервью FT Путин обратил внимание на то, что Трампа можно критиковать за строительство стены на границе с Мексикой. Однако американскому президенту нужно было что-то делать с огромным притоком мигрантов и наркотрафиком.

При этом, по словам российского лидера, другие политики не предлагают каких-либо решений, а только говорят, «что это плохо и это тоже плохо».

«Я к чему веду? Люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: вот молодец мужик, хоть что-то делает, хоть что-то предлагает, ищет решение», — отметил Путин.

Напомним, Дональд Трамп планирует построить стену на всей территории границы с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. На ее возведение уже выделен миллиард долларов.

Ранее Мехико и Вашингтон пришли к соглашению, по которому 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих на получение американского убежища, будут ожидать рассмотрение документов властями США, находясь на территории Мексики. Соглашение между США и Мексикой было подписано 7 июня. Власти латиноамериканской страны примут меры для пресечения нелегальной миграции. Они разместят на южной границе подразделения Национальной гвардии.

Как сообщала «Газета.ру», президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны будут выделять мигрантам гуманитарную помощь. Они смогут получить работу, а также возможность для улучшения образования, пока будут ожидать решения властей США.