«Яндекс» подтвердил информацию о попытках взлома серверов компании

Москва, 27 июня. «Яндекс» подтвердил, что серверы компании пытались взломать, однако угрозу удалось предотвратить. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что западная разведка в в 2018 году якобы взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов «Яндекса». По словам собеседника агентства, атака была совершена с помощью вредоносной программы Regin, используемой альянсом спецслужб Five Eyes. В это объединение входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США. По информации издания, кибератаку совершили из «шпионских соображений».

В «Яндексе» подтвердили, что попытка взлома серверов компании действительно была, однако специалистам удалось своевременно выявить угрозу и нейтрализовать ее. Благодаря этому ущерб нанесен не был.

«Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса», — сказали в пресс-службе компании в комментарии ТАСС.

В «Яндексе» не уточнили, кто и откуда пытался взломать серверы компании.