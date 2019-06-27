Путин опроверг слухи о «российских войсках» в Венесуэле

Москва, 27 июня. В Венесуэле нет российских войск, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, речь идет исключительно о размещенных в республике специалистах и инструкторах. Всей внутренней политикой Венесуэлы занимается исключительно ее президент Николас Мадуро.

«Я уже много раз говорил об этом, в том числе и нашим американским партнерам: там нет российских войск. Да, там есть российские специалисты и инструкторы. Да, они там работают. Только недавно, кажется, неделю назад группа наших советников и специалистов покинула страну. Но они могут вернуться», ― заявил Путин.