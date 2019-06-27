Путин прокомментировал «дело Скрипалей»

Москва, 27 июня. Шумиха вокруг шпионов и «дела Скрипалей» не стоит серьезных межгосударственных отношений, которые измеряются судьбами миллионов людей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью FT перед саммитом G20 в Осаке.

Журналист отметил, что на саммите запланирована встреча Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, для которой эта встреча станет одной из последних перед тем, как она уйдет в отставку. Журналист поинтересовался, есть ли перспективы на этих переговорах разрешить «чувствительные» вопросы, например, по делу Скрипалей.

«Вся эта шумиха вокруг шпионов и контршпионов, не стоит серьезных межгосударственных отношений. Эта шпионская история, как мы говорим, не стоит пяти копеек. Или даже пять фунтов, если на то пошло. А вопросы, касающиеся межгосударственных отношений, они измеряются миллиардами и судьбами миллионов людей. Как мы можем сравнить одно с другим?» — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что список обвинений друг против друга можно продолжать бесконечно. Однако политикам необходимо оставить эту историю в покое, и позволить службам безопасности разобраться с этим.

Путин добавил, что, по его мнению, «и Россия, и Великобритания заинтересованы в полном восстановлении отношений». Президент выразил надежду, что в эту сторону «будет сделано несколько предварительных шагов».

Журналист, пытаясь вновь и вновь развивать тему отравления Скрипалей, поинтересовался, не был ли инцидент в Солсбери «недвусмысленным сообщением любому, кто думает предать российское государство».

«На самом деле измена — это самое тяжкое преступление, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что инцидент в Солсбери — это способ сделать это. Ни в коем случае. Но предатели должны быть наказаны», — заявил Путин.

При этом президент РФ добавил, что «Скрипаль уже был наказан»: он был арестован, приговорен и затем отбывал срок в тюрьме.

В начале марта прошлого года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери. Неизвестные, по версии следователей, отравили россиян нервно-паралитическим веществом. Британия сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту, однако не предоставила ни единой улики на этот счет до сегодняшнего дня. Москва отвергает все обвинения Лондона, называя их голословными.

В минувшую среду племянница Сергея Скрипаля Виктория не исключила, что ее родные могли пойти на сделку с британскими властями перед инцидентом в городе Солсбери. По ее мнению, отравление Сергея и Юлии было инсценировкой, и они согласились на участие в этом на добровольной основе. По ее словам, британским властям был необходим повод для обострения отношений с Российской Федерацией, сообщают «Известия».

Отметим, до сих пор родные Скрипалей не знают, где те находятся. Племянница бывшего офицера также полагает, что их содержат в разных местах и систематически контролируют.