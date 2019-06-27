Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин заявил, что в России нет олигархов

143
0 Оставить комментарий

Путин заявил, что в России нет олигархов

Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет олигархов. Об этом глава государства сообщил в интервью газете Fainancial Times.

 По его словам, в России есть крупные компании, однако они не пользуются преференциями от близости к власти.

Кроме того, глава государства оценил нынешнее состояние российской экономики. Про его словам, к настоящему моменту российской экономике удалось преодолеть сложности, которые были связаны с внутренними и внешними потрясениями. Президент подчеркнул, что зарплаты россиян постепенно растут, однако реальные доходы населения падают.

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров