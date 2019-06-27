Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет олигархов. Об этом глава государства сообщил в интервью газете Fainancial Times.

По его словам, в России есть крупные компании, однако они не пользуются преференциями от близости к власти.

Кроме того, глава государства оценил нынешнее состояние российской экономики. Про его словам, к настоящему моменту российской экономике удалось преодолеть сложности, которые были связаны с внутренними и внешними потрясениями. Президент подчеркнул, что зарплаты россиян постепенно растут, однако реальные доходы населения падают.