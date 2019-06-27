Путин рассказал, когда станет известно решение о продлении соглашения ОПЕК по добыче

Москва, 27 июня. Информация о решении по продлению соглашения ОПЕК по добыче может быть озвучена в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия не является членом ОПЕК, несмотря на то, что РФ — один из крупнейших производителей энергоресурсов. Владимир Путин отметил, что Россия добывает 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Глава государства добавил: США немного обогнали Россию по показателям, однако Москва считает, что ее договоренности с Саудовской Аравией и ОПЕК по добыче сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании обстановки на нефтяном рынке.

Во время интервью для Financial Times Владимира Путина спросили: можно ли ожидать продления действующего соглашения по добыче нефти или ограничений. Президент России отметил, что в решении по соглашению ОПЕК заинтересованы как страны — производители энергоресурсов, так и государства — потребители сырья.

«Потому что, на мой взгляд, сегодня то, чего точно не хватает, так это стабильности… А будем мы продлевать [соглашение] или нет — в ближайшие несколько дней вы об этом узнаете», — сказал президент России.

Он добавил, что перед интервью обсудил данную тему с руководителями крупнейших нефтяных компаний и Кабмином России.