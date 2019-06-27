Путин назвал Трампа талантливым политиком
Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин не признает многих методов своего американского коллеги Дональда Трампа, но при этом считает его талантливым человеком. Об этом глава государства заявил в интервью FT перед саммитом G20 в Осаке.
Путин отметил, что, по его мнению, «Трамп не является карьерным политиком».
«Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают», — отметил российский президент.
Саммит лидеров «двадцатки» пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20. Помимо лидеров стран — членов G20, в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Египта, Сингапура, Чили, Нидерландов, Испании и Сенегала.
Российский президент ранее обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту G20. В рамках саммита Путин проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом, а 29 июня Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Одним из самых ожидаемых событий саммита станет встреча глав РФ и США. Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа продлится полтора часа, об этом говорится в рабочем графике американского лидера. Также в пресс-службе президента США добавили, что встреча начнется 28 июня в 14.00 по местному времени (08.00 по московскому времени).