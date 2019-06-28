Сирия, 27 июня. Автомобиль взорвался в центре Дамаска. В Хаме сирийская армия обменивается ударами с «Тахрир аш-Шам». Системы противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» сбили два беспилотника боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям боевиков в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивает атаки радикалов на юге Идлиба и северо-западном фронте Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: безуспешно атаковала авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» с помощью беспилотников в Латакии, развернули контрнаступление на позиции САА в Хаме.

Курды: потеряли двух бойцов при взрыве мины ликвидировали боевика ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, подозреваются в организации нападения на патруль протурецких боевиков на севере Алеппо.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявляет о своих военных успехах на северо-западе Хамы, потеряла двоих боевиков в Алеппо.

ВС Турции: обвиняет сирийскую армию в обстреле турецкого наблюдательного пункта Шир-Магар в Хаме.

«Исламское государство»1: предположительно лишилось одного боевика и атаковало конвой САА в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: патрулирует побережья Сирии и Средиземноморья, поддержала курдские отряды во время рейдов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Утром новостное агентство SANA сообщило о взрыве заминированного автомобиля в центре столицы Дамаск. Пострадала женщина и ее сын, оба были доставленный в госпиталь. Днем Telegram-канал NORS передал, что женщина скончалась от полученных ран. В ходе расследования удалось выяснить, что заминированный автомобиль принадлежал Талибу Ибрагиму, политическому аналитику, который выступал в передачах на каналах «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия» с оценками происходящих в Сирии процессов с начала гражданского конфликта с 2011 года. Погибшая женщина – его жена. В момент взрыва его самого не было в автомобиле.

Провинция Латакия

Ночью два дрона боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» совершили попытку нападения на военную базу ВКС РФ «Хмеймим». Российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены оба летательных аппарата, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет, как сообщает новостной портал Step News Agency.

Днем Twitter-канал NDE передал информация о том, что самолет ВВС США P8A «Посейдон» замечен над восточным побережем Средиземноморья и Сирии, включая, побережья Латакии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». Напомним, что «Посейдон» данной модели предназначен как для ведения боев, так и для радиоэлектронной разведки.

Провинция Алеппо

Утром новостной портал Baladi News сообщил о смерти ребенка, наступившей в результате взрыва оставшейся от боевых действий кассетной бомбы в деревне Аднан. Одиннадцатилетний мальчик по имени Мухаммед Абдель Бассет Афаш нашел снаряд в сельскохозяйственных угодьях.

Как передал Twitter-канал Halab Today TV, на дороге между городом Аль-Баб и Ар-Раи неизвестная группировка устроила засаду и убила двоих боевиков группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»). Наиболее вероятный организатор – курдские отряды самообороны YPG, ведущие партизанскую войну с протурецкими боевиками и устраивающие диверсии на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли в деревне Аль-Кубер, когда их автомобиль наехал на противопехотную мину, как сообщил канал Deir Ezzor 24. В поселке Аль-Шакра и Дибан SDF арестовали несколько молодых людей по подозрению в пособничестве боевикам. Местные активисты считают, что SDF пытаются предотвратить новую волну антикурдских митингов, арестовав всех, кто выступил с критикой, прикрываясь борьбой с ИГ1, о чем также сообщил источник.

В городе Хаджин в результате взрыва скончался полевой командир SDF Басам Аль-Хатыр, как передал канал Euphrates Post. Позднее было опубликовано видео, на котором видно, как отряд курдов провез через весь город труп боевика, причастного, как заявили курды, к организации подрыва.

Портал Deir Ezzor 24 сообщил, что у города Бакрис боевики ИГ атаковали конвой сирийской армии. Атаку исламистов удалось отбить, но сообщается о жертвах среди сирийских военнослужащих, несколько из которых были ранены и убиты.

Канал Euphrates Post разместил на своем Twitter-канал видео, которое сняли местные жители у нефтяного месторождения Аль-Джафра и Акидат, на котором хорошо видны вертолеты международной коалиции, патрулирующие территории.

Провинция Идлиб

Продолжаются ожесточенные бои на границе провинций Идлиб и Хама. Как передал портал Masar Press Net, ВВС Сирии нанесли удар по опорным пунктам боевикам в районе поселке Кафр-Саджна, Кафр-Набуда и Аль-Касабия. ВКС РФ ударили по расположениям боевиков в районе поселка Аль-Касабия и Баскала. Днем ВВС Сирии продолжили операцию и атаковали расположения радикалов на подступах к городу Маарет ан-Нуман, Маарзита, деревнях Накир, Аринба и районе плато Аль-Габ. О результатах налета пока что не поступало данных, как уточняет местный источник в сети Twitter Anas Almaarawi.

В городе Серакиб мирный житель скончался в результате взрыва мины в собственном доме, о чем сообщил новостной портал Masar Press Net. Были ранены женщина и ребенок. Детали происшествия и каким образом противопехотная мина оказалась в жилище пока что уточняются.

Провинция Хама

Утром боевики группировки «Фатах Аль-Мубин» заявили, что на склонах горы Тель-Хаваш ими был подбит залпом из противотанковой ракетной установки грузовик САА и ранены несколько военнослужащих, которые находились поблизости от машины. В этом же районе боевики уничтожили крупнокалиберную пулеметную установку сирийской армии, как сообщает Telegram-канал NORS. Данные заявления не подтверждены официальными СМИ.

САА обстреляла радикалов у города Аль-Латамина, о чем стало известно из сообщения источника в сети Twitter Mahmod Hamway. Днем армия отбила нападение боевиков «Фронта национального освобождения» у поселения Аль-Касабия, не смотря на их заявления о том, что отряд САА был разбит и ликвидировано 30 военнослужащих, о чем также сообщил источник.

Оппозиционные каналы разместили данные о том, что сирийская армия якобы намеренно обстреляла из минометов и артиллерии турецкий наблюдательный пункт Шир-Магар, как передал канал Idlib Plus. Напомним, что это не первой обвинение сирийской стороны в агрессии в сторону турков. Как передает местный источник в Twitter XXVII, к Шир-Магар прибыл турецкий конвой подкрепления.

Ирак

Как сообщает курдский новостной портал ANHA, турецкие самолеты нанесли авиаудары по деревне Надарок в предместьях города Эрбиль на севере Ирака, где согласно заявлению Министерства обороны Турции, находятся опорные пункты курдских отрядов самообороны. Напомним, что в 2017 году Турция разместила свои военные базы в Ираке без официального приглашения, мотивируя это необходимостью борьбы с формированием «Рабочая партия Курдистана» (РПК), которое в Турции признанно террористической. Вчера в результате турецкого авиаудара в поселке Радуст скончался один житель и был тяжело ранен другой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)