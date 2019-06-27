Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной

Москва, 27 июня. Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ делегаций Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.

«Погорячились вчера, с кем не бывает», — написала Скабеева в своем telegram-канале.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая дает российской делегации право принимать участие в июньской сессии. Данное решение вызывало негодование со стороны украинской делегации, которая покинула зал заседаний. Позднее к демаршу украинцев присоединились делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, а также некоторые представители Польши и Словакии. Кроме того, они составили совместное заявление с критикой Совета Европы.

Однако позднее грузинские и литовские парламентарии «передумали» покидать сессию ПАСЕ. По словам члена грузинской делегации Софии Кацаравы, Тбилиси не планирует прекращать участие в сессии ПАСЕ. Литовский парламентарий Эгидиус Варейкис также заявил, что эстонская делегация продолжит участвовать в заседаниях ПАСЕ.

Напомним, в 2014 году российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ. Позднее власти РФ приняли решение приостановить свое участие в деятельности ПАСЕ. Кроме того, Москва прекратила выплачивать членские взносы в бюджет Совета Европы, что оказало существенное влияние на финансовое положение организации.