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Путин заявил, что ситуация в Персидском заливе стала более взрывоопасной

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Путин заявил, что ситуация в Персидском заливе стала более взрывоопасной

Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в мире и в Персидском заливе не улучшилась, она стала более драматичной и взрывоопасной. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Financial Time.

«Я бы осторожно сказал, что ситуация не изменилась в лучшую сторону, но я в некоторой степени сохраняю оптимизм. Но, прямо скажем, ситуация, безусловно, стала более драматичной и взрывоопасной», — отметил президент РФ.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера. США обвинили в инциденте иранский Корпус стражей исламской революции. Иран же все обвинения отрицает. Германия изучила видео, предоставленное Пентагоном с места происшествия, однако не нашла в нем никаких доказательств вины Ирана.

Очередной виток конфликта между двумя странами произошел 20 июня, когда Иран сбил американский беспилотник разведчик. По словам американской стороны, дрон был атакован в нейтральном воздушном пространстве, в то время как Тегеран утверждает, что сбил БПЛА в небе над исламской республикой.

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Автор: Антон Соколов
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