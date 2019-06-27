Экспертный Клуб обсудил перспективы развития НКО в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июня. Экспертное сообщество провело встречу в Петербурге, на повестке которой значились проблемы с предоставлением помещений для некоммерческих организаций (НКО). Кроме того, специалисты рассказали, как могут быть полезны GR-специалисты.

Площадкой для дискуссии стал комитет по молодежной политике. Экспертами выступили исполнительный директор АНО «Петербургский GR-Клуб» Игорь Сопов и начальник управления по распоряжению объектами нежилого фонда КИО СПб Наталья Барбарова.

Игорь Сопов рассказал, кто такие GR-специалисты, и о том, что осенью этого года начнется работа по подготовке специалистов этого профиля специально для НКО. Все программы обучения будут предоставлены бесплатно. GR-специалисты – это менеджеры по взаимодействию с органами власти. Они вырабатывают стратегию компании и защищают ее от деятельности так называемых стейкхолдеров – противников, которые дискредитируют идею НКО (глобалисты, экологи-террористы, иностранные агенты).

Сама идея НКО - позитивная. Иначе власти на местах не повернулись бы лицом к некоммерческим организациям. Только за 2018 год в Петербурге была оказана финансовая помощь 434 организациям. В планах у Смольного увеличение этой цифры. Ожидается, что в ближайшее время глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подпишет соответствующий проект постановления.

Наталья Барбарова сообщила, что в ближайшее время 130 объектов-помещений будут подготовлены для социально-ориентированных НКО. Такими будут считаться те, кто год отработал по социальной тематике. Тем, кто зарегистрировался давно, город в качестве льготы разрешает арендовать помещение без торгов.