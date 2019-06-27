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Банк «Открытие» изменит свой слоган по требованию ЦБ

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Банк «Открытие» изменит свой слоган по требованию ЦБ

Москва, 27 июня. Банк «Открытие» согласился изменить свой рекламный слоган после критики со стороны Центробанка.

«Банк «Открытие» учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган, который представит позднее», — пояснили ТАСС  в финансовой организации.

Отметим, что прежде «Открытие» позиционировал себя как «государственный банк нашего времени». Это не понравилось Центробанку, который не хотел, чтобы принадлежащая ему структура упоминала о своей аффилированности с финансовым регулятором. В ЦБ подчеркнули, что это будет вредить развитию конкуренции в банковской сфере, сообщает телеканал 360.

Напомним, что до августа 2017 года «Открытие» был крупнейшим частным банком России. В августе ЦБ объявил о санации предприятия. 1 января 2019 года произошло объединение «Открытия» и «Бинбанка». После процедуры санации главным акционером банка стал ЦБ, который получил 99,99% акций.

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Автор: Антон Соколов
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