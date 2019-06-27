Лобода заинтриговала поклонников сообщением о свадьбе

Москва, 27 июня. Украинская певица Светлана Лобода разместила в Instagram снимок со своей старшей дочерью, сопроводив пост хэштегом «пора замуж». Публикация Лобобды заинтриговала поклонников, которые предложили, что певица выходит замуж за отца своей младшей дочери.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала Лобода.

При этом певица не уточнила, кому именно «пора замуж». Однако самые преданные поклонники предположили, что Лобода подразумевала свадьбу младшей сестры Ксении. Многие поклонники пожелали счастья и любви Ксении, а также отметили, что с нетерпением ждут обручения Светланы Лободы.

Стоит отметить, что у Светланы Лободы есть двое детей. Старшая дочь Евангелина родилась во время отношений певицы с хореографом Андреем Царем. При этом певица тщательно скрывает информацию об отце младшей дочери Тильды. Многие поклонники уверены, что отцом Тильды является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако Лобода утверждает, что дочь назвали в честь актрисы Тильды Суинтон.