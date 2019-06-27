Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лобода заинтриговала поклонников сообщением о свадьбе

55
0 Оставить комментарий

Лобода заинтриговала поклонников сообщением о свадьбе

Москва, 27 июня. Украинская певица Светлана Лобода разместила в Instagram снимок со своей старшей дочерью, сопроводив пост хэштегом «пора замуж». Публикация Лобобды заинтриговала поклонников, которые предложили, что певица выходит замуж за отца своей младшей дочери.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала Лобода.

При этом певица не уточнила, кому именно «пора замуж». Однако самые преданные поклонники предположили, что Лобода подразумевала свадьбу младшей сестры Ксении. Многие поклонники пожелали счастья и любви Ксении, а также отметили, что с нетерпением ждут обручения Светланы Лободы.

Стоит отметить, что у Светланы Лободы есть двое детей. Старшая дочь Евангелина родилась во время отношений певицы с хореографом Андреем Царем. При этом певица тщательно скрывает информацию об отце младшей дочери Тильды. Многие поклонники уверены, что отцом Тильды является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако Лобода утверждает, что дочь назвали в честь актрисы Тильды Суинтон.

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров