Власти Грузии объяснили провокацию с появлением Гаврилова в кресле спикера парламента

Москва, 27 июня. Глава комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ, председатель Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в соответствии с программой не должен был вести заседание МАП в Тбилиси, сообщил РБК представитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Массовые протесты разгорелись в Тбилиси после того, как грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии МАП. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

По словам Абашидзе, в кресле председателя парламента Грузии во время заседания МАП должен был сидеть не Гаврилов, а генсек ассамблеи греческий депутат Андреас Михаилидис. Этот момент был обозначен в программе мероприятия, а появление в кресле Гаврилова вместо Михаилидиса стало «неожиданным для всех».

Абашидзе заверил, что греческий и российский депутаты были детально информированы «обо всех деликатных нюансах и чувствительных моментах». Обострение протестов грузинский политик связал с действиями греческого депутата Михаилидиса.

Отметим, ранее Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло спикера парламента Грузии во время визита в Тбилиси. По его словам, на сессии МАП он занял то место, которое предложила ему принимающая сторона. Кроме того, по словам Гаврилова, существует протокол, предписывающий предоставлять почетное место именно председателю Генассамблеи, которым и является депутат, а не секретарям.

Ранее в пятницу глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвил и его соратники несут ответственность за беспорядки, произошедшие у здания парламента в ночь на 21 июня. По его словам, Саакашвили и «его агрессивная группа» «постарались использовать искренний протест и атаковали грузинскую конституцию».

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией, передавал «ФедералПресс». Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

На фоне эскалации политической напряженности в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в эту страну.

Национальный банк Грузии в связи с обрушением курса лари опубликовал сообщение о влиянии потери туристов из России на экономику страны. Как сообщала «Свободная пресса», согласно первым расчетам, «влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около 200−300 млн долларов в течение оставшейся части года».