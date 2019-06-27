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Характеристики российской ракеты «Сармат» раскрыли на форуме «Армия-2019»

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Характеристики российской ракеты «Сармат» раскрыли на форуме «Армия-2019»

Москва, 27 июня. Конструкторы баллистической ракеты «Сармат» раскрыли технические характеристики своего оружия.

В брошюре, которая была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке, указано, что дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс км, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — 3 метра, стартовая масса — 208,1 тонны, а масса топлива — 178 тонн.

Напомним, что одной из особенностей ракеты «Сармат» стало возвращение к концепции «орбитальной бомбардировки». Это позволит нанести удар по территории США в случае возникновения конфликта по множеству траекторий, в том числе — через Южный полюс. Таким образом, ракеты смогут обойти систему ПРО.

Подобный подход вызывает серьезную озабоченность у США, которым теперь придется создавать круговую систему ПРО —  намного более дорогую, чем существующие сегодня комплексы противоракетной обороны. Кроме того, у «Сармата» будет более короткий разгонный участок по сравнению с «Воеводой». Этого российским инженерам удалось достичь за счет мощного комплекта двигателей, придающих ракете большее ускорение.

Американские специалисты уже признали, что система ПРО США на данный момент не сможет перехватить ракету «Сармат» и будет бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Американская система противоракетной обороны включает в себя зенитно-ракетный комплекс Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD. И ни одни из них не способен обнаружить новейшие российские ракеты.

 

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Автор: Антон Соколов
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