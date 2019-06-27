Сирия, 27 июня. Самолет ВВС США замечен над побережьем Сирии, САА отразила атаку боевиков в Хаме. В Дейр-эз-Зоре ИГИЛ1 атаковало конвой сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре и боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Хамы.

«Исламское государство1»: атаковали конвой сирийской армии в пустыне Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отброшена к начальным позициям до начала контрнаступления в Хаме.

Курды: оказались под огнем турецких ВВС на севере Ирака,

ВС Турции: нанесли авиаудар на севере Ирака по предполагаемому месту расположения опорных пунктов «Рабочей партии Курдистана».

Международная коалиция: патрулирует возможное пространство над побережьем Сирии и Средиземноморьем.

Провинция Латакия

Как сообщает Twitter-канал NDE, что самолет военно-морского флота США P8A «Посейдон», взлетевший с авиабазы США «Сигонелла» на острове Сицилия замечен над восточным побережем Средиземноморья и Сирии, включая, побережья Латакии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». Напомним, что «Посейдон» данной модели предназначен как для ведения боев, так и для радиоэлектронной разведки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в сети Twitter Deir Ezzor 24 сообщает, что в районе города Бакрис боевики ИГ атаковали конвой сирийской армии. Атаку исламистов удалось отбить, но сообщается о жертвах среди сирийских военнослужащих, несколько из которых были ранены и убиты.

Новостной портал Euphrates Post разместил на своем Twitter-канал видео, которое сняли местные жители у нефтяного месторождения Аль-Джафра и Акидат, на котором хорошо видны вертолеты международной коалиции, патрулирующие территории. Днем местные сообщили о продвижении колоны грузовиков с цистернами нефти от месторождений на востоке Дейр-эз-Зора в провинцию Хасака.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» атаковали расположения сирийской армии в районе города Аль-Хувейз, как передает Twitter-канал Step News Agency. Военный источник в сети Twitter watanisy разместил фото, сделанное военнослужащими САА в районе Аль-Хувейза, и передал информацию о том, что сирийской армией были отражены нападения радикалов у поселка Аль-Карутия, несмотря на заявления «Фронта национального освобождения» о его успехах и потерях САА в этом направлении.

Ирак

Как сообщает курдский новостной портал ANHA, турецкие самолеты нанесли авиаудары по деревне Надарок в предместьях города Эрбиль на севере Ирака, где согласно заявлению Министерства обороны Турции, находятся опорные пункты курдских отрядов самообороны. Напомним, что в 2017 году Турция разместила свои военные базы в Ираке без официального приглашения, мотивируя это необходимостью борьбы с формированием «Рабочая партия Курдистана» (РПК), которое в Турции признанно террористической. Вчера в результате турецкого авиаудара в поселке Радуст скончался один житель и был тяжело ранен другой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)