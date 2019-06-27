ФАН разъясняет: как «Дождь» делает «жертву режима» из замешанного в валютных операциях бизнесмена

Журналисты антироссийского телеканала «Дождь» решили встать на защиту подозреваемого в валютных махинациях бизнесмена. Из него пытаются сделать «жертву режима».

28 июня в поисковой выдаче сервиса «Яндекс.Новости» появился сюжет «Возбуждено дело против основателя «Рольфа». В нем сообщается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Он подозревается в валютных махинациях и присвоении 4 миллиардов рублей.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с владельцами трех крупных предприятий и незаконно выводил деньги за рубеж. При этом в материалах дела фигурируют две компании: кипрские офшоры «Панабел Лимитед» и «Деланс Лимитед». При этом первая «внезапно» принадлежит господину Петрову, а «Деланс», через еще одну компанию-прокладку, его партнерше Екатерине Колмаковой.

Череда «невероятных совпадений» продолжилась после того, как выяснилось, что и Петров, и Колмакова уже спокойно скрываются за границей и возвращаться в Россию для урегулирования возникшей ситуации не намерены. При этом подозреваемый в махинациях Петров утверждает, что обыски в его компании могут быть связаны с рейдерским захватом, так как «в последнее время ему часто предлагали продать бизнес».

Ну и тут понеслось: ряд либеральных СМИ сразу объявили о том, что беднягу Петрова «прессуют не иначе, как за его оппозиционные взгляды». Так, известный своими антироссийскими взглядами телеканал «Дождь» на своем информационном портале разместил «разоблачительный» материал с говорящим заголовком: «На основателя «Рольфа» Сергея Петрова завели дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж. Он критиковал власть и поддерживал протесты».

Однако тут любопытно другое: до начала громкого уголовного дела по статье 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) о тех самых оппозиционных взглядах Петрова, как и о нем самом, попросту никто не слышал.

Но «Дождь» «разобрался»: в послужном списке «ярого критика властей» числится и поддержка митингов 2011 года, и угроза лишения депутатского мандата в 2013 по причине наличия оффшорных счетов! И даже, несмотря на то, что редакция «Дождя» сама расписалась под тем, что за ближайшие лет так 6-7 Петров в качестве критика власти себя не проявлял, заголовок материала на сайте тонко намекает, что все гонения на ведьм устроены по политическим мотивам.

Нам же остается только разобраться в мотивах самого телеканала «Дождь», журналисты которого самоотверженно встали на защиту человека, подозреваемого в совершении валютных операций и выводу средств за рубеж.

Отметим, группа компаний «Рольф» является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей в России. Она была основана в августе 1991 года. В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Сергея Петрова в 900 млн долларов. При этом он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года.

Проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, а также другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках, в том числе в социальных сетях, занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы наших коллег из, по сути, антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).