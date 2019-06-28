Украину захлестнула волна убийств детей и подростков

Ведущие украинские эксперты по безопасности обсудили недавнюю волну зверских убийств детей по всей стране. Как считает политолог и обществовед Сергей Шабовта, это обусловлено низкими социальными стандартами жизни на Украине, а также еще целым рядом причин, связанных с общей деградацией общества. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Обострение внимания к проблеме вызвали сразу несколько инцидентов с участием детей, случившихся на Украине за последние 10 дней. Так, 19 июня в Одесской области 22-летний украинец пытался изнасиловать, но в результате убил 11-летнюю односельчанку. 23 июня в одном из городских озер Киева нашли убитым 9-летнего мальчика, вскоре после начала расследования был задержан его 30-летний дальний родственник. А в начале нынешней недели в украинском городе Умань неизвестный изнасиловал 14-летнюю девушку.

По мнению аналитиков, сегодня Украина переживает период резкого обострения криминогенной обстановки. Практически каждую неделю от насилия страдают и гибнут несовершеннолетние граждане. В целом, по данным МВД Украины, с начала 2019 года более 50 (!) украинских детей и подростков были убиты в результате насилия и жестокого обращения со стороны взрослых.

Эксперты напомнили: в связи с этой пагубной тенденцией руководство Национальной полиции Украины обратилось к депутатам Верховной рады с несколькими инициативами.

Во-первых, полицейские предлагают официально узаконить создание единого реестра лиц, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних (так называемый «список педофилов»). Во-вторых, силовики предложили депутатам узаконить химическую кастрацию педофилов.

«Думаю, что даже проведение в жизнь обеих инициатив МВД Украины не решит проблемы резкого роста преступлений против детей в украинском обществе, — говорит Шабовта. — Мы вместе с другими профильными экспертами проанализировали работу украинской правоохранительной системы в последние годы. Ни одно из системных преступлений, ни одна тенденция, определяющая острую криминализацию украинского общества, не стали предметом пристального внимания руководителей нашего МВД».

Как выяснилось, не обращали на них внимания и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, и в кабинете министров. Хотя нынешняя вспышка числа преступлений против детей — проблема многоуровневая.

По словам политолога, такие преступления характерны для стран с низкими социальными стандартами жизни. А Украина на сегодня является именно такой страной. В условиях резкой социальной «разбалансировки» дети оказываются на периферии внимания общества — как группа, нуждающаяся в постоянной опеке и защите. Как следствие, дети оказываются жертвами сексуального насилия, убийств, а также «охотников за органами».

«Украина сегодня оказалась у роковой черты, — с тревогой заявил эксперт по безопасности. — Сегодня достаточно открыть криминальную сводку, чтобы увидеть десятки преступлений против несовершеннолетних. А лента портретов детей, пропавших без вести в последние недели или месяцы, кажется бесконечной».

Общественный резонанс от недавних преступлений против детей разошелся настолько широко, что в курсе проблемы оказались многие ведущие политики. В итоге она была доведена до президента Украины Владимира Зеленского.

«Стоит напомнить и о недавнем преступлении, буквально всколыхнувшем всю страну, когда разгулявшаяся компания полицейских под Киевом шальным выстрелом убила 5-летнего мальчика, — говорит аналитик. — По этому поводу была сформирована петиция, которую впоследствии разместили на сайте президента Украины. Однако сам Зеленский сообщил по этому поводу, что, мол, «наказание распоясавшихся силовиков — не его функция и в этой ситуации должны разбираться члены правительства страны». Разве это позиция главы государства, который хотел бы реально навести в нем порядок? Конечно нет».

Тысячи украинцев, подписавших петицию, не ожидали от президента немедленного увольнения главы МВД Арсена Авакова, отметил обществовед. Этого и не произошло. Но они ожидали от Зеленского хоть какой-то человеческой реакции на трагедию, на опасную ситуацию, сложившуюся в правоохранительной системе страны. Но ее не было.

«В этот же страшный ряд стоит занести и жуткую смерть 9-летнего мальчика в киевском районе Оболонь. 22 июня он был зверски убит братом своего отчима, — напомнил Сергей Шабовта. — Мерзавец решил таким образом отомстить матери несчастного ребенка. Я хочу подчеркнуть — в сегодняшней Украине подобные события не локальны, они практически повсеместны. И более того, они вполне логичны в той обстановке, которая сложилась в стране. Посмотрите: социальные стандарты у нас сегодня крайне низки. В силу политической турбулентности и разгула национализма само украинское общество стало очень конфликтным. Люди обозлены и раздражены, и порой страшные убийства и побои происходят в самых обычных, бытовых ситуациях».

Насилие и убийства в последние годы стали вполне обыденным делом для украинского общества. Люди привыкли к потокам чернухи, которая ежедневно льется на них из СМИ, и перестали выделять насилие над детьми как особую проблему, считает он. Более того, украинские массмедиа только недавно заговорили и о буллинге в школах — проблеме, которая существует еще с середины нулевых.

«А ведь буллинг — это четкий маркер, — уверен обществовед. — Жестокие детские конфликты в школе затем почти гарантированно перерастают в подростковую преступность. Я и мои коллеги неоднократно пытались обратить внимание властей на то, что именно детская преступность является сегодня в стране резко нарастающей, буквально галопирующей».

Что касается громких заявлений со стороны руководства МВД Украины в адрес парламента, то они, по мнению аналитика, делаются в основном ради политического пиара, а вовсе не ради профессионального решения проблемы.

«Нынешнее руководство МВД во главе с Арсеном Аваковым ранее не нашло оснований выступить с инициативой по активизации борьбы с преступлениями против детей, — говорит Шабовта. — А сейчас они делают это задним числом, когда ряд страшных преступлений уже совершен. То есть они пытаются одновременно и снять с себя ответственность, и показать, что эта проблема их тоже заботит. В целом у нас на Украине есть масса законов, которые вроде бы представляют собой действенный инструмент. Однако из-за халатности и пассивности государственных институтов эти законы толком не работают».

Аналитик отмечает: формально на Украине есть ювенальная полиция, занимающаяся проблемами детей и подростков. Но на деле там огромный недокомплект персонала, его крайне низкая квалификация, отсутствие проработанной нормативной базы.

По поводу введения «списка педофилов» и обязательной химической кастрации за преступления против детей политолог сообщил, что сегодня составление такого списка вряд ли возможно.

«В силу специфики преступлений против детей составить такой список вряд ли представляется возможным. И сами педофилы, и их жертвы максимально заинтересованы в том, чтобы скрыть преступление. Более того, даже родные, узнав о преступлении, часто не находят в себе сил, чтобы пойти и написать заявление в полицию. Ведь даже сама процедура расследования и дознания таких преступлений — это полный ужас. Некоторым жертвам в итоге кажется, что это еще большее насилие над ними, чем было совершено со стороны преступника», — докладывает эксперт о невеселом положении дел.

По его словам, сегодня украинское общество крайне распущенно. Более того, оно буквально насквозь пропитано порнографией и продажной любовью.

«Украина уже более десяти лет является «европейской копией Таиланда», — говорит Шабовта. – Сюда приезжают мужчины из самых разных регионов земного шара для того, чтобы бурно отдыхать и проводить время с нашими легкодоступными барышнями. Это страшная проблема, но наши СМИ предпочитают о ней умалчивать.