Водонаева подала на развод с диджеем Косинусом

Москва, 27 июня. Бывшая участница телепроекта «Дом-2», модель и блогер Алена Водонаева подала на развод со своим мужем Алексем Косинусом, о чем поспешила написать в своем профиле в Instagram.

По словам Водонаевой, случилось то, о чем писали еще полгода назад — она и ее муж официально подали на развод. Девушка отметила, что в ее директе большое количество вопросов от поклонников о том, как можно сохранить дружеские отношения после развода. Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса в сентябре 2017 года, напоминает «Пятый канал».

«Да. Мы подали заявление на развод, и пошли после этого в ресторан обедать», — подытожила девушка, подчеркнув, что «пока мы не научимся ценить тех, кого любили и разводиться цивилизованно, общество так и не поменяется».

Водонаева написала, что «мудрые и воспитанные люди считают ниже своего достоинства уходить со скандалом, оставляя после себя шлейф помоев и грязи, который вечно полоскается «подружками» и общими знакомыми». Она также намекнула на громкую историю с российским продюсером Бари Алибасовым.

«Если так хочется обсудить «плохого мужа», посплетничайте с подругой на кухне, а не в Интернете и уж точно не у Малахова (падая при этом с кресла, например)», — написала бывшая участница телепроекта «Дом-2».

Модель отметила, что их отношения с Алексеем Косинусом после развода останутся позитивными и теплыми. По словам Водонаевой, их брак расторгнут уже 30 июля. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Водонаева рассказала о причинах развода с мужем.