Зеленский заранее знал о решении ПАСЕ вернуть Россию

Киев, 27 июня. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за возвращение России в ПАСЕ на депутатов Верховной рады, которые не сделали ничего, чтобы этому помешать. Об этом глава государства заявил, выступая в четверг на брифинге в Киеве.

Зеленский отметил, что заранее знал о решении ПАСЕ вернуть Россию. Он поднимал этот вопрос каждый раз, когда встречался с европейскими лидерами. И каждый раз получал один ответ — «ПАСЕ — это площадка для ПАСЕ». Украинский президент подчеркнул, что лидеры стран ЕС к тому моменту уже приняли решение восстановить членство России, и он ничего не мог с этим поделать, пишет «Утро.ру».

«Я делал все, что я могу, но все это уже было постфактум. Так что, если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский планировал посетить саммит G20, который в этом году проходит в Японии, однако организаторы мероприятия заявили, что не нашли украинского лидера в списках приглашенных, передает Deita.ru.

Напомним, что ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. После этого Украина и еще шесть стран (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Грузия) заявили о прекращении работы в ПАСЕ. Впрочем, уже на следующий день Грузия и Литва изменили свое решение.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.