Москва простилась с Аллой Покровской

Москва, 27 июня. Актриса и театральный педагог Алла Покровская была похоронена в Москве на Троекуровском кладбище. Знаменитый сын актрисы актер Михаил Ефремов принимал соболезнования присутствовавших, тяжело перенося происходящее.

В пятницу в Москве простились с Аллой Покровской, скончавшейся в минувший вторник после долгой болезни на 82-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в МХТ им. Чехова, на ней присутствовали: Евгений Миронов, Владимир Машков, Константин Райкин, актрисы Лия Ахеджакова, Юлия Меньшова, режиссер Кирилл Серебренников, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач и многие другие деятели театра и кино.

Траурную церемонию вел Игорь Золотовицкий. Он зачитал телеграмму от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который назвал уход Аллы Покровской невосполнимой утратой. На экране проецировались сцены из ее спектаклей и личные фотографии, передает «Вечерняя Москва».

Одним из первых проститься с Покровской пришел актер и режиссер, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков. Он рассказал, что самое важное, что Покровская «внедряла» в своих учеников, что они «должны служить театру, где главное — искусство большой правды». Машков назвал ее своим учителем и поблагодарил за совместную работу.

Евгений Миронов, говоря о Покровской, подчеркнул, что она была самым честным человеком из всех ему встречавшихся, передает «Газета.ру». По его словам, «Алла Борисовна была атомом солнца», и останется в каждом из своих учеников.

Знаменитый сын актрисы принимал соболезнования. Михаил Ефремов тяжело переживает уход матери. Артист сидел возле гроба и едва стоял на ногах, когда был вынужден вставать. В столичном храме Софии Премудрости Божией прошла церемония отпевания народной артистки России, передает РИАМО. Гроб с телом Покровской по традиции проводили аплодисментами.