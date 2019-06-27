Власти Грузии раскрыли роль Саакашвили в организации беспорядков в Тбилиси

Тбилиси, 27 июня. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвил и его соратники несут ответственность за беспорядки, произошедшие у здания парламента в ночь на 21 июня. Об этом заявил глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе.

«Ответственность за те результаты (беспорядки — Прим. ФАН) возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию. Это полностью неприемлемо», — сказал Бахтадзе.

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией. Формальным поводом для массовых протестов послужил инцидент с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который возглавлял делегацию РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Гаврилов открыл сессию ассамблеи, находясь в кресле главы парламента, которое ему предложили занять грузинские коллеги. Данный факт вызвал негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов.

После этого у здания парламента Грузии собрались протестующие с антироссийскими лозунгами, которые попытались взять штурмом парламент. Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Кроме того, в ходе беспорядков в Тбилиси грузинские националисты напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» и попытались избить корреспондента и оператора, передает Deitar.u.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 за несколько дней до истечения его президентских полномочий. После этого против него на родине возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.