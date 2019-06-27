В Совфеде отреагировали на принятие в ПАСЕ резолюции по делу Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг приняла резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства Бориса Немцова. В Совфеде назвали это попыткой создать «отрицательный ажиотаж» вокруг России, триумфально вернувшейся в ПАСЕ.

В резолюции, обсуждение и голосование по которой прошло при крайне низком кворуме) 40 парламентариев высказались за принятие документа, против — никто, воздержались трое), утверждается, что расследование убийства Немцова было якобы неполным. Само же убийство произошло 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у Кремля.

В частности, отмечается, что к делу не приобщили возможные видеодоказательства, включая материалы ФСО, отвечающей за безопасность Кремля. Кроме того, в резолюции говорится, что якобы были допрошены не все возможные свидетели.

«Это все было в предварительном докладе. Эта тема давно муссируется в ПАСЕ. Но я не понимаю, чего они от нас требуют, когда все давно расследовано», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, «агрессивно настроено меньшинство» в Парламентской ассамблее Совета Европы пытается надавить на болевую точку, чтобы «отрицательный ажиотаж» вокруг России не прекращался. И это, по сути, политизированный, то есть предвзятый документ, утверждения в котором не имеют ничего общего с реальными следственными действиями.

«Не думаю, что из этого что-то выйдет и будут какие-то серьезные последствия. Дело расследовано, суд свершился, приговор вынесен. Понятно, что русофобы в ПАСЕ будут выискивать в любом вопросе, касающемся России, какие-то подводные камни и поворачивать их против нас. И мы к этому готовы. Мы готовы отстаивать свою позицию в Парламентской ассамблее Совета Европы и будем это делать, потому что российскую делегацию восстановили в полномочиях», — добавил Владимир Джабаров.

Напомним, накануне ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую возвращение в полном объеме полномочий российской делегации. За документ проголосовали 116 парламентариев, против резолюции выступили 62 депутата, 15 человек воздержались. При этом ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции.