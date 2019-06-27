Представитель Алибасова объяснил свои слова про «спектакль» с отравлением

Москва, 27 июня. Пиар-менеджер Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин пояснил свои слова про «спектакль» с отравлением музыкального продюсера. По его словам, пресса неправильно интерпретировала его выражением.

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни — это спектакль. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения. Это реальные события, все доказательства есть», — рассказал пиар-менеджер РИА Новости.

Горжанкин добавил, что сейчас основатель группы «На-На» чувствует себя хорошо. В ближайшее время он сделает официальное заявление относительно своих творческих планов.

4 июня Бари Алибасов был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. Теперь родственники Алибасова собираются подать в суд на производителя моющего средства.

Отметим, что некоторые специалисты начали сомневаться в официальной версии отравления. Так, например, гастроэнтеролог Виталий Румянцев предположил, что вся история с госпитализацией музыкального продюсера является одной большой инсценировкой. Врач обратил внимание на то, что Алибасова слишком быстро выписали из больницы, а сам он не выглядит исхудавшим.

Сам Алибасов в ответ заявил, что Румянцева «кто-то купил» или его следует лишить звания врача за профнепригодность, передает Infox.ru.Продюсер рассказал, что он долго лежал под наркозом и что его привязывали веревками к кровати. Человек, симулирующий отравления, не сможет так долго находиться без движения.