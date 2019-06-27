Грузия разработала два плана, чтобы сохранить поток российских туристов

Тбилиси, 27 июня. Грузия работает над тем, чтобы поток российских туристов не был сокращен. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

По его словам, Тбилиси в настоящее время реализует кратковременный план по урегулированию возникшей проблемы.

«Мы работаем по всем направлениям, в том числе, чтобы количество туристов из России не было сокращено», — сказал Бахтадзе.

Он также подчеркнул, что правительство страны разработало два плана — краткосрочный и долгосрочный. Первый, по словам Бахтадзе, нацелен на урегулирование возникших за последнее время проблем, а второй предполагает интеграцию, в том числе туристического сектора в мировую экономику.

Премьер-министр Грузии заметил, что самые полезные советы поступают из частного сектора.

Напомним, после того, как в Грузии начались массовые беспорядки и протесты, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля. В сообщении Национального банка Грузии подчеркивается, что отток российских туристов негативно повлияет на курс лари. По предварительным подсчетам, «сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 млн». Как отмечает «DEITA.RU», грузинские заведения общественного питания подняли цены для российских туристов на 20%.

Многие эксперты сходятся во мнении, что к организации беспорядков и провокаций на территории Грузии могут быть причастны США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в стране работают финансируемый Вашингтоном и ведущий антироссийскую деятельность фонд «Свободная Россия» и Агентство США по международному развитию.