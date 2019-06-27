Музею истории Киева «грозит гибель» из-за переезда офиса Зеленского

Киев, 27 июня. Коллектив музея истории Киева из-за переезда в их здание офиса президента Украины Владимира Зеленского просит главу государства содействовать выделению нового помещения, иначе «уникальным фондам музея истории города Киева грозит гибель».

В середине июня команда Зеленского объявила о намерении перенести администрацию президента Украины из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом, который расположен на Европейской площади в Киеве. Предполагается также «уход от термина администрация» и переход к термину «офис президента».

В сообщении на сайте музея подчеркивается, что в случае переезда офиса президента «уникальным фондам музея истории города Киева грозит гибель, поскольку очередное временное и несоответствующее помещение будет способствовать их разрушению и возможному окончательному уничтожению».

Коллектив музея обратился к главе государства с просьбой содействовать в передаче здания памятника архитектуры «Гостиный двор» в коммунальную собственность Киева с последующим приспособлением здания под нужды музея.

Неделей ранее Зеленский подписал указ о создании офиса президента «путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины». Кроме того, данный указ предполагает создание комиссии по реорганизации администрации президента в офис. Руководителем комиссии назначен Игорь Стасенко.

Как сообщала «Газета.ру», в офисе президента будет работать его руководитель, первый заместитель руководителя, заместители, руководитель аппарата Офиса президента Украины, первый помощник и помощники президента, советники президента, пресс-секретарь президента, президентские уполномоченные и представители.

Отметим, инициативы о переносе администрации президента Украины неоднократно озвучивались, начиная с 2014 года. Тогда администрацию предлагали перенести в конгрессно-выставочный центр «Парковый». При этом бывший глава администрации экс-президента Украины Петра Порошенко оценивал перенос администрации в десятки миллионов долларов.