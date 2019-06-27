МАК назвал причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Москва, 27 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения самолета Ан-148 (рейс 6W703), который разбился в Подмосковье в феврале прошлого года.

Специалисты пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который руководствовался недостоверными показаниями приборной скорости при наборе высоты, что привело к пикированию и столкновению с землей. Сбой приборов в свою очередь случился из-за обледенения приемников воздушного давления.

«В ходе расследования выявлены системные недостатки, что привело к выдаче свидетельств авиационного персонала и допуску к полетам экипажа, не в полной мере удовлетворяющего квалификационным требованиям», — говорится в отчете, опубликованном на сайте МАК.

По словам экспертов, вероятнее всего, имела место спешка экипажа и попытка «нагнать время», из-за чего пилоты не стали прогревать приемники воздушного давления перед полетом. Экипажи авиакомпании, как полагают в МАК, систематически игнорируют требования руководства по летной эксплуатации и взлетают с полосы даже при наличии аварийных предупреждений.

Кроме того, комитет сообщает, что летчики «Саратовских авиалиний» регулярно не вносят в бортовой журнал отказы системы, которые случаются во время полетов.

Наконец, роковую роль сыграло сильное психоэмоциональное напряжение экипажа из-за неспособности разобраться в причинах колебаний значений скорости. В результате командир воздушного судна попал под влияние «туннельного эффекта».

Сотрудники МАК также отметили, что у Ан-148 существуют ограничения на продолжительность обогрева приемников воздушного давления на земле.

Напомним, что самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который направлялся из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года возле деревни Аргуново в Московской области. Все, кто был на борту самолета (65 пассажиров и 6 членов экипажа), погибли.

После авиакатастрофы надзорная органы провели проверки, в ходе которых выяснилось, что десятки летчиков, как и погибший при крушении Ан-148 второй пилот, получили дипломы Южно-Уральского государственного университета, хотя этот вуз не имел сертификата авиационного учебного центра.