Сирия новости 28 июня 07.00: САА отразила атаку боевиков в Хаме, боевики убили и ограбили ростовщика в Алеппо

Сирия, 28 июня. Сирийская армия отбила крупную атаку боевиков в Хаме, грабители из ССА убили и ограбили на большой дороге ростовщика в Азазе, курды начали компанию арестов в Сувейдане. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили крупную атакую террористов в Хаме, нанесли авиаудары по боевикам в Хаме и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): схватила наркоторговцев в Африне, подозревается в убийстве ростовщика в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): напало на деревню в Ираке.

Курды: объявили о создании вооруженных сил Южного Курдистана, провели рейды в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Силы безопасности протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА) арестовали в Африне пятерых наркоторговцев, сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Между тем боевики ССА оказались связаны с убийством и ограблением на севере Алеппо. В районе города Азаз группа людей убила на большой дороге местного ростовщика и его телохранителя, которые перевозили крупную сумму денег. Местные жители, как сообщает Baladi News, утверждают, что бандиты являются членами одной из группировок ССА — их опознали по автомобилю. Силы безопасности преследовали грабителей в полях, в ходе перестрелки один из членов банды был убит, другим удалось сбежать. Сумма украденных денег составляет порядка 30 миллионов сирийских фунтов (примерно 58,3 тысячи долларов).

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) проводят рейды и аресты в городе Сувейдан в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Отметим, рейды SDF как правило связаны либо с принудительным набором арабских рекрутов в проамериканские вооруженные формирования, либо с обнаружением новой «спящей ячейки» ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Новостной источник в Twitter (@baladinetwork) сообщает, что ВВС Сирии нанесли удар по позициям боевиков в районе города Хайяш в провинции Идлиб.

Провинция Даръа

Telegram-канал (@norsfs) сообщает о гибели в Даръа председателя комитета по мирному примирению Мухаммада Мухаммада. Он был убит в населенном пункте Хирбет Газала в восточной части провинции.

Провинция Хама

Сирийская авиация и ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в Хаме. Как сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork), удары наносились по скоплениям террористов в районах населенных пунктов Аль-Хавиджа, Аль-Анкави и Аль-Хаваш.

Как сообщают военные источники в Twitter (@Bosni94), сегодня Сирийская арабская армия отразила крупную атаку в Хаме. Террористы «Тахрир аш-Шам» и их союзники атаковали позиции САА по направлению Аль-Касабия — Кафр-Набуда. В отражении нападения принимали участие силы Сирийской республиканской гвардии, 5-го штурмового корпуса, 14-й дивизии спецназначения и 7-й пехотной дивизии. Источник отмечает, что в ходе боев была захвачена «техничка» боевиков. Тела троих уничтоженных террористов были подобраны САА, остальные находятся на ничейной территории.

Ирак

Курдские силы самообороны официальной объявили о создании вооруженных формирований в горах Южного Курдистана. Как сообщает курдский источник в Twitter (@Liberationafrin), целью созданных вооруженных формирований будет противодействие оккупационным турецким силам.

Между тем в ходе нападения террористов ИГИЛ в районе Мосула были убиты две женщины. Как сообщает Hawar News, в результате нападения был ранен старейшина деревни Хазреджи и несколько детей. Жители деревни вооружились и ответили на нападение, вынудив террористов ретироваться, о потерях среди боевиков ИГ не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)