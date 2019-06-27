Онищенко назвал дрожащую Меркель «очень трудным пациентом»

Москва, 27 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые лечат канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлера охватила дрожь. 18 июня у Меркель произошел аналогичный приступ дрожи во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда Меркель заявила, что данный приступ связан с обезвоживанием организма и большим количеством выпитого кофе, передает Deita.ru.

Онищенко раскритиковал врачей Ангелы Меркель, отметив, что они не следят за здоровьем канцлера. По его словам, врачи должны были настоять на проведении комплексного медицинского обследования Меркель уже после первого приступа.

«Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные», — сказал Онищенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Депутат также добавил, что второй приступ недомогания у Меркель стал «проколом» немецких медиков. По словам Онищенко, состояние Меркель может свидетельствовать об обезвоживании организма. Однако подобные симптомы могут проявляться при большом наборе заболеваний, а также в результате физического или психического стресса.

«Если дело в питьевом режиме, тогда какого черта они там зарплату получают?» — возмутился Онищенко.

По данным пресс-службы правительства Германии, в настоящее время Ангела Меркель чувствует себя намного лучше и планирует вылететь в Японию для участия в саммите G20, передает телеканал «360».