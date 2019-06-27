В ООН потребовали «судить или отпустить» тысячи террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с требованием «судить или отпустить» всех предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство»1, их жен и детей, которые были схвачены после окончания войны против «халифата» в Сирии и Ираке. Он подчеркнула в своем выступлении, что в настоящее время эти люди вынуждены жить в «глубоко неприемлемых условиях» и имеют право быть осужденными, если они совершили какие-либо преступления, или отпущенными на свободу.

По словам Бачелет, в настоящее время в Сирии и Ираке находятся под стражей более 55 тысяч предполагаемых боевиков запрещенного в России ИГИЛ1 и членов их семей. Большинство из боевиков — граждане Сирии и Ирака, однако в целом среди боевиков ИГИЛ встречаются представители 50 стран и бесчисленного количества национальностей. По оценке ЮНИСЕФ, в Сирии сейчас находится порядка 29 тысяч детей иностранных боевиков ИГИЛ, и большинству из нет и 12 лет.

«Следует осознать, что все люди, подозреваемые в совершении преступлений — вне зависимости от страны их происхождения и вне зависимости от характера их преступлений, — подлежат проведению следственных действий и вынесению наказания при должных гарантиях в ходе судебных процессов, — потребовала Бачелет. — Прозрачность и честный суд защищает общества от дальнейшей радикализации и насилия. Предательство правосудия, несправедливый суд — в том числе незаконное и негуманное содержание под стражей, высшие меры наказания — могут лишь создать горе и жажду мести».

Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнула: держать под стражей людей, которым не предъявлены обвинения в преступлениях, в отсутствие законных оснований и нормального судебного рассмотрения их дел, абсолютно неприемлемо.

Мишель Бачелет подчеркнула также: позиция управления Верховного комиссара по правам человека состоит в том, что страны, откуда прибыли боевики ИГИЛ, должны взять на себя ответственность за своих граждан. Именно страна происхождения должна обеспечить, чтобы все обращение с боевиком проходило в соответствии с международным законом. То же относится также и к детям боевиков — они должны быть репатриированы и увидеть «землю отцов».

Напомним, еще в феврале тот же вопрос поднимал президент США Дональд Трамп — он прямо заявил, что США и подконтрольные им курдские формирования не будут возиться с захваченными террористами.

«Наши европейские союзники должны забрать себе более 800 боевиков, которых мы захватили в Сирии, и предать суду, — объявил Трамп, по традиции через свой Twitter. — Альтернатива не очень хорошая и состоит в том, что мы вынуждены будем их отпустить».

Трамп предупредил своих «европейских союзников» — обладающие гражданством стран ЕС боевики с легкостью могут попробовать вернуться домой, в более комфортную среду. И там будут представлять серьезную опасность.

Европейские страны не замедлили отреагировать.

«Речь идет о самых опасных людях в мире. Мы не должны забирать их», — заявил, например, официальный представитель премьер-министра Дании.

С тех пор прошло почти полгода, однако ситуация с репатриацией боевиков или хотя бы их жен и детей не сдвинулась с места. Количество детей, возвращенных в Россию (обычно к родственникам погибших родителей), превышает сотню, уехавших в другие страны — всего пара десятков. Любые переговоры по этому вопросу очень осложнены расстоянием и нестабильностью в Сирии — иностранные делегации просто опасаются соваться в страну, где продолжается гражданская война с участием иностранных сил.

Между тем с «детьми ИГИЛ», которые содержатся под стражей в лагерях беженцев, тоже не все просто. В социальных сетях распространяется, короткое видео с таким «львенком Халифата» в лагере беженцев «Аль-Хол» — на вопрос корреспондента о том, кем он хочет быть, мальчик твердо ответил: «Моджахедом» — то есть «бойцом за веру». «От моджахеда родится моджахед», — с гордостью заявляет его мать в том же видео.

This boy says when he grows up , he will be Mujahed( jihadi )

Mum says: mujahed breed mujahed. Another woman said don’t be afraid of those who are at prison, be afraid of our new generation. All expressed their wish to go back to #IslamicState #AlHol . Rights reserved

©2019 pic.twitter.com/xHW79QrEER — Mahmoud (@Mahmodshikhibra) June 22, 2019

«Не бойтесь тех, кого вы держите в тюрьме, — заявила корреспонденту одна из «жен ИГИЛ». — Бойтесь нового поколения. Все они хотят вернуться в «Исламское государство».

Между тем в лагере «Аль-Хол» проблем все больше. Относительно небольшой курдский контингент уже не может проконтролировать каждый аспект жизни более чем 50 тысяч жителей лагеря. Поступают сообщения об изнасилованиях «жен ИГИЛ», воровстве, столкновениях между обычными беженцами в лагере и женами и детьми ИГИЛ, которые живут под охраной и стали чем-то вроде «беженцев второго сорта». Не хватает пищи и чистой воды, остро строит проблема с вывозом бытовых отходов и гигиеническими сооружениями. Лагерь, в целом, зависит от гуманитарных поставок ООН.

Командование проамериканских SDF утверждает, что СМИ преувеличивают проблемы «Аль-Хола», однако самая главная проблема остается на месте — женам, детям и пленным боевикам ИГИЛ некуда деваться и не от кого ждать суда: правительству в Дамаске SDF не подчиняется, да и власти Сирии не горят желанием решать судьбу тысяч связанных с «Исламским государством» людей.

Самое важное: жители «Аль-Хола» не отказались от своей радикальной идеологии — они исповедуют ее сами и учат ей своих детей. Лагерь легко может стать рассадником радикального джихадизма, и каждый освобожденный сторонник ИГИЛ понесет с собой разрушительную идеологию и привычки.

После поражения «Исламского государства» его сторонники, которым повезло уцелеть во время бойни в Багузе стали «лишними людьми», которые навсегда запятнаны своей связью с самой страшной террористической группировкой этого времени, отмечает востоковед, публицист Андрей Онтиков. В беседе с Федеральным агентством новостей он напомнил, при каких обстоятельствах все эти люди оказались в Сирии.

«Когда в 2012–2013 годах сирийский кризис начал разрастаться и все стало превращаться в кровавое месиво, когда в страну хлынули террористы и экстремисты разных мастей, ходила версия о том, что страны, откуда едут террористы, — европейские, ближневосточные, африканские, — стимулируют эти потоки с одной простой целью. В том числе, конечно, для того, чтобы убрать сирийское правительство, но и в том числе чтобы избавиться от этих радикальных элементов — чтобы они превратились в пушечное мясо и сирийский конфликт их перемолол, — рассказал Онтиков. — А теперь получается, что мы имеем тысячи боевиков ИГИЛ, тысячи их жен, тысячи детей, которые содержатся у сирийцев и курдов — и никто с ними не хочет иметь дело! Они ожидали, что их просто перемелет война — а они остались живы».

Эти «лишние люди» могут вызывать жалость, однако в то же время они, безусловно, опасны, поскольку индоктринированы в «Исламском государстве». Непонятно даже, насколько в принципе можно их реабилитировать и вернуть к жизни в европейском или другом секулярном обществе, если речь не идет о младенцах.

«Даже у нас в России осудили Варвару Караулову только за то, что она попыталась примкнуть к «Исламскому государству». И это не просто так — если человек решил примкнуть к террористам, то в голове у него сложилась вполне определенная картина мира. Естественно, с человеком с такой картиной мира нужно что-то делать — он не обязательно опасен, его могли ввести в заблуждение, но он может быть опасен! — подчеркнул собеседник ФАН. За время конфликта в Сирии мир видел огромное количество видеозаписей, где ведению боевых действий, использованию оружия обучали детей, мы видели записи, где дети учатся казнить сирийских солдат. Что ж теперь, этих детей отпустить? Это не значит, что их надо запереть в тюрьме навсегда, однако эту проблему надо решать с привлечением психологов и других специалистов, чтобы не было, скажем так, «интересных случаев». Трудно сказать, можно ли «скорректировать» голову ребенка».

Реакция же европейских стран, уверен Андрей Онтиков, объясняется очень просто.

«К сожалению, страны Европы, когда занимают такую позицию, они, скажем так, ведут очень нечистоплотную игру. Потому что почему они отказываются принимать боевиков? Вовсе не потому, что их беспокоит собственная безопасность, — объяснил эксперт ФАН. — Они просто не хотят вести координацию с сирийскими силами безопасности, потому что это означало бы признать официальный Дамаск».

1 Организация запрещена на территории РФ.