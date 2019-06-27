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Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

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Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

Москва, 27 июня. Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт.

В комедийном боевике пойдет рассказ о группе суперагенток, которые выполняют сложные задания по всему миру и противостоят опасным подпольным организациям, стремящимся захватить власть, передает Культуромания.

Режиссером фильма выступает Элизабет Бэнкс. В трейлере можно увидеть новую тройку суперагентов, которую исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Создатели картины неоднократно подчеркивали, что перезапуск франшизы является отдельным фильмов, а не сиквелом истории. В основу полнометражного фильма ляжет оригинальный сериал «Ангелы Чарли» 1970-х годов. Патрик Стюарт сыграет одного из посредников «ангелов» и их шефа, вторую помощницу воплотит на экране сама Элизабет Бэнкс.

На большие экраны «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября 2019 года.

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Автор: Олеся Волкова
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