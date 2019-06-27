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Минэкономразвития опровергло сообщения о планах взять под контроль расходы россиян

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Минэкономразвития опровергло сообщения о планах взять под контроль расходы россиян

Москва, 27 июня. Минэкономразвития РФ не планирует вводить контроль за расходами россиян и разрабатывать такие меры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что министерство предложило ввести контроль за расходами граждан РФ в рамках борьбы с теневой экономикой. В Минэкомразвития опровергли эту информацию.

«Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — сообщили в пресс-службе ведомства в комментарии ТАСС.

В ведомстве также добавили, что вопрос о выявлении крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.

Ранее в Федеральной налоговой службе России сообщили, что число официально зарегистрированных самозанятых граждан страны за полгода возросло до 110 тысяч человек.

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Автор: Регина Пак
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