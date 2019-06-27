Грузия и Литва передумали покидать ПАСЕ вслед за Украиной

Москва, 27 июня. Грузия и Литва изменили свое решение покинуть ПАСЕ вслед за Украиной, которая заявила о приостановке своей деятельности в ассамблее после восстановления членства России.

Грузинская сторона отметила, что будет работать в ПАСЕ 27 и 28 июня, и что на данный момент у Тбилиси нет планов замораживать свою деятельность в организации. Аналогичное заявление сделали представители Литвы.

А вот делегация от Латвии подтвердила свое намерение приостановить работу в составе ПАСЕ. В ближайшее время латвийские депутаты намерены обсудить свой демарш с парламентом в Риге и министерством иностранных дел, передает РБК.

Примечательно, что на Украине нет полного согласия относительно отзыва делегации из ПАСЕ. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что такой поступок будет нецелесообразным, пишет Infox.ru.

Напомним, что ранее не менее семи стран объявили об отзыве своих делегаций из ПАСЕ в связи с восстановлением членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Речь шла об Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Грузии, Польше и Словакии.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, еще на стадии обсуждения резолюции «русофобская часть» ПАСЕ внесла не менее 200 поправок, в надежде сорвать голосование за документ. Все они в итоге были отклонены. Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на все старания украинской стороны и ее союзников, «здравый смысл» в итоге возобладал. При этом она добавила, что критики России никуда из ПАСЕ не делись, поэтому российской делегации нужно быть готовой к тому, что давление на нее продолжится.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.