Москва, 27 июня. США расширяют масштабы своего вмешательства в политический процесс в Судане, саботируя процесс урегулирования кризиса в республике. Об этом в своей статье пишет ведущий аналитик Фонда защиты национальных ценностей Николай Пономарев.

Заместитель помощника Госсекретаря США по Восточной Африке и Судану Макила Джеймс 25 июня выступила на заседании Палаты представителей США. Джеймс должна была рассказать о ситуации в Судане, где ранее она побывала с визитом, однако отчет по своему звучанию больше напоминал ультиматум.

В ходе своего выступления она заявила, что переходный военный совет Судана несет ответственность за жертвы среди участников мирных протестов в Хартуме. При этом Джеймс признала причастность США к организации кризиса в Судане. По ее словам, в течение нескольких десятилетий США поддерживают процесс создания некоммерческих организаций в Судане, которые стали главной движущей силой последних протестов в республике.

Джеймс также добавила, что США будут добиваться от переходного военного совета Судана скорейшей передачи власти гражданскому правительству. Также она потребовала от властей Судана вывести из Хартума подразделения сил безопасности, которые якобы участвовали в столкновениях с оппозицией 3 июня.

Кроме того, Макила Джеймс пообещала, что США продолжат «борьбу за демократию в Судане» дипломатическим путем. Данный путь предполагает экономические меры давления и отказ в выдаче виз представителям суданского руководства. Также США планируют использовать для воздействия на Судан разветвленную сеть контактов, созданную их союзниками из Абу-Даби и Эр-Рияда внутри местных элит, которые включают в себя представителей руководств армии и спецслужб, а также партийных, профсоюзных и религиозных лидеров Судана.