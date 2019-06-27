ЦБ заподозрил основателя «Трансаэро» в манипуляции акциями на 200 млн рублей

Москва, 27 июня. Центробанк выявил факт манипулирования акциями «Трансаэро» одним из основателей компании Александром Плешаковым и его матерью — главой Межгосударственного авиационного комитета Татьяной Анодиной. Все материалы переданы в правоохранительные органы. Об этом проинформировали в регуляторе.

По данным ЦБ РФ, Плешаков в период с сентября по декабрь в 2016 года перевел со своего счета почти 41,5% акций компании на счет Анодиной. Таким образом он утратил контроль над «Трансаэро». Отмечается, что операции проводились пакетами не более чем по 5% акций.

В релизе Банка России подчеркивается, что информация о выходе Плешакова из капитала не была обнародована, именно поэтому удалось «продать акции широкому кругу инвесторов на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам со счета Анодиной».

Плешаков и Анодина избежали убытков на общую сумму 200 млн рублей, используя инсайдерскую информацию при продаже акций.

«С учетом действий основного акционера эмитента Плешакова распространенная эмитентом информация являлась заведомо ложной», — подчеркивается в сообщении регулятора.

В действиях Плешакова и Анодиной содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 185.3 и 185.6 УК РФ «Манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации», считают в Центробанке.

Напомним, «Трансаэро» ранее являлась вторым перевозчиком на авиарынке в России, однако в октябре 2015 года российское правительство приняло решение о банкротстве компании из-за финансовых трудностей, с которыми она столкнулась. Два года назад «Трансаэро» признали банкротом.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор авиакомпании «Трансаэро» Александр Бурдин, обвиняемый в растрате более 1,3 миллиарда рублей, был заочно арестован по ходатайству следствия.