«Ажурный» образ Пугачевой рассорил ее фанатов

Москва, 27 июня. Знаменитая российская певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в необычном «ажурном» образе. Instagram-канал Burobeauty опубликовал фотографию артистки, на которой она позирует в полупрозрачной блузке, синих джинсах и белых кедах.

Новый имидж певицы, которая прежде предпочитала свободные балахонистые одежды, рассорил ее фанатов. Одни осудили «молодящуюся старуху» и даже разглядели просвечивающие сквозь блузку «складки жира». Другие, напротив, похвалили примадонну за то, что даже в 70 лет она выглядит очень молодо и свежо. Страсти в комментариях под постом Burobeauty накалились настолько, что ценители моды начали открыто оскорблять друг друга.

Напомним, что в апреле этого года Пугачевой исполнилось 70 лет. По этому случаю королева российской эстрады устроила грандиозный юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Сама Пугачева призналась, что перед выступлением она согласилась на операцию, которая изменила ее голос. Певица рассказала, что с возрастом ее голос изменился, но петь под фонограмму на выступлении она не хотела.

После концерта Пугачева организовала закрытый банкет, на который были приглашены ее друзья и близкие. Праздник проходил в одном из ресторанов на Рублевке.

Среди приглашенных оказались бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров, певец Николай Басков, который взял на себя роль ведущего, модельер Валентин Юдашкин, а также музыкальный критик Артур Гаспарян, который позже выложил видео разрезания гигантского торта. Первыми кондитерское изделие отведали дети Пугачевой и Галкина — пятилетние близнецы Лиза и Гарри.