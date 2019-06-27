Серия взрывов прогремела в столице Туниса. События дня. ФАН-ТВ

«По какой причине и кому это выгодно — отдельный разговор. Главное — мы должны понимать, что сегодня было бы безопаснее отдыхать на территории РФ. Лучше избегать мест, где может обостриться ситуация. К таким местам относится и Северная Африка», — считает Ольга Ковитиди, член Совета Федерации РФ.

Крайне тревожная обстановка сегодня в Тунисе — в столице африканской республики прогремели сразу несколько взрывов. И, по информации СМИ, речь идет о теракте, а не несчастном случае. Первая бомба сработала в ста метрах от французского посольства — ее привел в действие террорист-смертник. Сразу вслед за этим его предполагаемый сообщник побежал по людной улице к центру города, где через некоторое время прогремел и второй взрыв. Как позже выяснилось, возле антитеррористического отдела тунисской полиции. Улица, на которой произошло ЧП, расположена в центре торгового и вместе с тем туристического района Туниса. О количестве жертв данные пока противоречивые, известно лишь, что погиб один полицейский и сами террористы. Всего пострадали девять человек. Примечательно другое: на фоне этих новостей резко ухудшилось здоровье 92-летнего президента страны Беджи Каида Эс-Себси, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Правда, некоторые СМИ и вовсе сообщили о его смерти, но официальных сведений пока нет. Кто стоит за серией взрывов — тоже неизвестно.

Парламентский диалог

Россия возвращается к межпарламентскому диалогу, и сегодня речь не только о ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с коллегой из Молдавии Зинаидой Гречаный. Она посетила Москву впервые в новой для себя должности — главы молдавского парламента. Политики согласились: странам давно пора восстанавливать отношения в экономике, культуре и других сферах. А фон для этого, кстати, весьма благоприятный: Россия вернулась в ПАСЕ, а Молдавия, наконец, справилась с затяжным политическим кризисом.

«Наши отношения раньше носили неофициальный характер, мы не могли принимать какие-то решения, выходить на обсуждение конкретных вопросов, и это, безусловно, сказывалось на развитии отношений. Поэтому давайте эти вопросы обсуждать, и в ходе обсуждения мы лучше будем понимать друг друга», — заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

По мнению Гречаный, отношения Молдавии с Западом, Востоком и Россией в частности переживали, мягко говоря, не лучший период из-за политики прежних властей. Но ситуация уже меняется в лучшую сторону:

«Я уверена, что немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами практически преодолен. Удалось решить ряд проблем в таких сферах, как возвращение молдавских производителей на российский рынок. А также проблемы амнистий для молдавских трудовых мигрантов, работающих в России. Однако есть целый ряд вопросов, которые все еще требуют разрешения», — сказала Зинаида Гречаный, председатель парламента Республики Молдова.

Сегодня такие вопросы возникают, прежде всего, в энергетике, где Молдавия, можно сказать, «по рукам» связана газовым транзитом с соседями — Украиной. А та, как известно, от прямых поставок из России отказалась в пользу так называемого реверса. Но Гречаный уверена: достичь компромисса можно, даже несмотря на политические взгляды.