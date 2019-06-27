Донбасс сегодня: армия ДНР наказала силы ООС, солдаты ВСУ бегут с передовой

Донбасс, 27 июня. В ДНР горят дома из-за обстрелов ВСУ. Украинские военные не хотят служить на передовой и покупают увольнительные у своих комбригов. Армия Донецка уничтожила огневую точку противника, силы ООС понесли потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

За минувшие сутки ВСУ 24 раза нарушили действующий в Донбассе режим тишины. Об этом сообщили представительства республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ЛНР из штатного вооружения боевых машин и гранатометов были обстреляны территории четырех населенных пунктов. В ДНР, уже традиционно для июня, обстрелы ВСУ не проходят без разрушений гражданской инфраструктуры. В общей сложности украинские войска выпустили по территории республики более 400 снарядов.

Также стоит отметить, что вооруженные силы Украины активно обстреливали Донецкое, Мариупольское и Горловское направления. Так, в поселке Коминтерново во время обстрелов были повреждены четыре дома и линия электропередачи, в Зайцево загорелось два дома. В населенном пункте Красный партизан украинская армия целенаправленно расстреливала бригаду работников, занимавшихся ремонтом электроподстанции. В результате обесточивания станции, до сих пор нет электричества в школе и детском саду.

Жительница ДНР на 12 лет лишена свободы за шпионаж

Генпрокуратура ДНР сообщила о том, что Апелляционная палата Верховного Суда республики признала виновной фигурантку уголовного дела, возбужденного за шпионаж и экстремизм. Как сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь надзорного ведомства Ольга Черногор, женщина работала на Службу безопасности Украины и передавала сведения о расположении военных объектов в ДНР.

Кроме того, в социальных сетях задержанная активно призывала пользователей к экстремистской деятельности против территориальной целостности республики.

Из бригад ВСУ бегут солдаты

Большой некомплект личного состава, неуставные отношения и небоевые потери в рядах ВСУ приводят к дезертирству и самовольному оставлению передовых позиций бойцами армии Киева. Как рассказал представитель управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, военнослужащие ВСУ, ссылаясь на различные причины, покидают зону гражданского конфликта, не желая открывать огонь по мирным жителям.

К примеру, в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ во время проверки комендатуры не досчитались около 60 рядовых военнослужащих. А в 93-й отдельной механизированной бригаде некомплект офицерского состава составил 56 человек. Командованием подразделений принято решение, что на неукомплектованные должности младших офицеров будут назначаться сержанты и прапорщики.

Еще одно интересное заявление поступило от Безсонова относительно имеющихся случаев шантажа командиров рядовыми военнослужащими. Отдельные украинские подразделения отступают на сотни метров от передовых позиций, провоцируя командование на выплату положенных компенсаций за боевые действия.

По словам Даниила Безсонова, источник в штабе Операции объединенных сил подтвердил информацию о том, что Народная милиция ДНР подавила огневую точку противника, из которой изо дня в день обстреливался населенный пункт Спартак близ Донецка. Двое украинских военных уничтожены и пятеро получили ранение.

Военнослужащие ВСУ пытаются уволиться

Представитель армейского корпуса ЛНР Иван Филипоненко косвенно подтверждает информацию, озвученную представителями ДНР. Как утверждает представитель Народной милиции, массовым становится явление подачи рапортов на увольнение из рядов ВСУ по собственному желанию. Такое желание изъявили почти 200 военнослужащих, из них 195 проходят службу в 25-й десантно-штурмовой бригаде.

Добровольный разрыв контрактов на прохождение службы наступает вследствие тяжелых условий, задержек положенных выплат, постоянных переносов сроков ротации. Командующим десантно-штурмовыми войсками Михаилом Забродским инициирована проверка, которая должна остановить отток военных кадров среди десантников.

А в это время командиры из 14-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в районе села Сокольники Луганской области, требуют со своих подчиненных взятки за увольнения, сообщил Филипоненко. Это выяснила комиссия штаба ООС, которая не досчиталась 15 солдат на положенных позициях. Как заявили позже найденные бойцы, они неделю находились в «увольнительной», заплатив начальству по 500 гривен за сутки. Накануне, Филипоненко сообщал, что более 40 служащих указанной бригады ушли в «самоволку» и не вернулись из отпусков.