Появились подробности гибели девушки, спасшей детей ценой собственной жизни под Вологдой

Вологда, 27 июня. Подвиг 19-летней студентки Елизаветы Дружининой из Вологодской области, которая ценой собственной жизни спасла тонущих в озере детей, не оставил равнодушными россиян. В СМИ появились подробности гибели девушки.

Ранее стало известно, что Елизавета в день трагедии тоже отдыхала на озере под Вологдой. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, девушка помогла спасти его, но сама выбраться из воды не смогла.

Молодой человек Елизаветы, Даниил, который вместе с ней бросился спасать тонущих детей, рассказал, что вытащить ребят из воды было сложно: в панике они сильно цеплялись и тянули на дно. Преподаватель девушки, доцент кафедры литературы Института истории и филологии ВоГУ Светлана Потапенко уточнила, что дети попали в водоворот. Елизавета вместе с другими взрослыми бросилась им на помощь.

«Она обладала очень притягательной энергетикой, готова была решать проблемы всех вокруг. Она бросалась на помощь людям. То, что с ней случилось — это результат ее внутренних качеств, потому что мимо в такой ситуации она пройти никак не могла», — сказала она в комментарии «ПолитЭксперту».

Преподаватель также рассказала, что погибшая была добрым и жизнерадостным человеком, вела курсы по русскому языку и помогала школьникам подготовиться к сдаче экзаменов. По ее словам, девушка была председателем студсовета и пользовалась авторитетом среди учащихся.

«К ней тянулись все студенты», — поделилась Светлана Потапенко.

Как передает «ФедералПресс», трагедия произошла 21 июня. Следователи СК РФ по Вологодской области проводят проверку произошедшего.