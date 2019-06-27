НАТО надеется на решение «сложного вопроса» по С-400 после встречи Путина и Эрдогана

Брюссель, 27 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что встреча президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита G20 позволит достичь прогресса в «сложном вопросе» с российскими С-400.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался на переговорах в НАТО, в рамках которых состоялась встреча министров обороны Турции и США.

«Я приветствую, что США и Турция ведут диалог по этому вопросу, как на этих переговорах, так и в Осаке, где встретятся Трамп и Эрдоган. Надеюсь, что это принесет некоторый прогресс в этот сложный вопрос», — отметил Столтенберг.

Напомним, что накануне Рособоронэкспорт подтвердил готовность начать поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию уже в следующем месяце.

Решение Турции купить российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия.

По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. Как сообщает Infox.ru, власти США опасаются, что С-400 могут стать платформой для сбора разведданных.

Вашингтон даже грозил Турции санкциями и обещал заморозить поставки истребителей F-35, если контракт с Россией все же будет заключен. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве.

В итоге США остановили программу обучения турецких летчиков навыкам пилотирования самолетов F-35. Все турецкие пилоты, которые в настоящий момент стажируются в Штатах, должны будут покинуть страну до 31 июля.