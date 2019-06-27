Заказ 76 истребителей Су-57 покроет нужды ВКС РФ, считает эксперт

Летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что заказ 76 истребителей пятого поколения Су-57 значительно усилит мощь ВКС РФ.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» официально заключило государственный контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57.

«Да, 76 самолетов», — сказал он во время своего выступления на форуме «Армия-2019».

Комментируя заключение контракта, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «76 самолетов сразу – это довольно много и если постараться, то ими можно укомплектовать пару авиационных полков».

«А еще их можно разбросать по количеству полков, они же не будут в одном месте все летать, если считать в размерах страны. Кто-то полетит на север, кто-то — на запад, кто-то — на восток. А вообще, самолет очень удачный, в серии он уже считается пятым поколением, гордость нашей боевой авиации. Особенно если учитывать, что есть еще 20% скидка, которую образно говоря, президент выбил по авиационной промышленности. До сих пор наши стратегические «друзья» не верят, что за такие деньги можно сделать самолет. Но тем временем самолет уже прошел все серии испытаний и теперь официально получил путевку в жизнь», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, первый заказ Минобороны на Су-57 получился «со всех сторон положительным и для армии, и для авиационной промышленности».

«Ведь чем больше партия самолетов, тем их легче делать на заводе. Если делать два самолета – будет одна цена, и довольно высокая, но вот если делать 50, 100 самолетов, их стоимость будет очень низкой. Будет налажено производство, люди обеспечены работой на годы вперед, предприятие-разработчик получает деньги, развивается. С какой стороны ни посмотри, польза для всех. И заказ 76 самолетов Су-57 покроет нужды ВКС РФ», — заключил Красноперов.

Напомним, в 2019 году международный военно-технический форум «Армия» стал уже пятым по счету. Он проходит с 25–30 июня на трех площадках: на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».