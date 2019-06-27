Стало известно, сколько продлится встреча Путина и Трампа в Осаке

Вашингтон, 27 июня. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Осаке продлится полтора часа, об этом говорится в рабочем графике американского лидера, опубликованном Белым домом.

Также в пресс-службе президента США добавили, что встреча лидеров России и США начнется 28 июня в 14.00 по местному времени (08.00 по московскому времени). В 15.30 американский президент встретится с главой Бразилии Жаиром Болсонару.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты могут обсудить ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине, Венесуэле, а также вопросы стратегической стабильности.

Саммит лидеров «двадцатки» пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20. Помимо лидеров стран — членов G20, в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Египта, Сингапура, Чили, Нидерландов, Испании и Сенегала.

Российский президент ранее обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту G20. В рамках саммита Путин проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом, а 29 июня Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, президент РФ в рамках саммита планирует обсудить ряд политических вопросов с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В частности, на переговорах с ас-Сиси Путин поднимет тему восстановления полноформатного авиасообщения между странами.