Москва, 27 июня. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗО. Футболист поблагодарил фанатов за поддержку и сопереживание.

В письме он обратился ко всем, кто поддерживал его в «непростой жизненной ситуации», и выразил благодарность за то, что не отказались от него и его друзей в сложившихся обстоятельствах.

«В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться», — цитирует письмо Александра Кокорина РИА Новости.

Футболист также рассказал, что продолжает тренировки в СИЗО, несмотря на заболевание. Кокорин поблагодарил «Зенит» и докторов за отношение к нему.

Ранее начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергей Мороз сообщил, что Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева отправят по этапу в колонию в одном из ближайших к столице регионов.

Как передает «Ридус», в середине июня Мосгорсуд оставил без изменения сроки лишения свободы, назначенные футболистам. «Свободная Пресса» сообщала, что 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, Кокорина — к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Спортсмены содержатся под стражей с октября 2018 года.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. По данным следствия, сначала они на улице избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в одной из московских кофеен, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В драке также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В соответствии с решением суда, Кокорин с братом были осуждены на один год и шесть месяцев лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии.