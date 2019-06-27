Захарову удивила ситуация с Зеленским, узнающим информацию о МИД Украины из Интернета

Москва, 27 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он узнает о действиях МИД страны из Интернета.

Соответствующий пост Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. Официальный представитель МИД РФ очень эмоционально отреагировала на высказывание украинского президента.

«Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД Украины на международной арене из Интернета. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааа», — удивилась Захарова.

Напомним, Зеленский сказал, что узнает о действиях украинского МИД из Интернета, и потребовал объяснений от ведомства. Глава украинского государства отметил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин «не считает необходимым» обсуждать вопросы с главой государства, касающиеся задержанных РФ за нарушение госграницы моряков ВМСУ.

Ранее Климкин сообщил, что Киев не будет рассматривать предложенные российской стороной условия для освобождения моряков ВМСУ, задержанных после инцидента в Керченском проливе. По словам украинского президента, он не согласовывал с внешнеполитическим ведомством ответ на ноту от России. Также его не информировали о ее поступлении.

Напомним, три военных корабля Украины устроили провокацию в Керченском проливе. Инцидент произошел в конце ноября 2018 года. Моряки нарушили государственную границу РФ, их арестовали. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.